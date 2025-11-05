توسيع خيارات السفر.. اتفاقية بين الجوية الجزائرية والخطوط القطرية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية القطرية عن توقيع اتفاقية للرمز المشتركي. وذلك في إطار تعزيز التعاون بين شركات الطيران الإقليمية والدولية.

وحسبما أفادت به وزارة الداخلية والنقل، فإنّ الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الربط الجوي بين الجزائر والأسواق الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط عبر مطار حمد الدولي بالدوحة. وتمكين المسافرين من حجز رحلاتهم المشتركة بكل مرونة. مما يتيح لهم خيارات أوسع للسفر إلى مختلف الوجهات الدولية والداخلية وذلك إبتداءا من 15 نوفمبر 2025.

كما تتيح هذه الاتفاقية للمسافرين على متن الخطوط الجوية الجزائرية الاستفادة من خيارات أوسع للسفر إلى هونغ كونغ، كوالالمبور ومسقط، عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. بما يعزز موقع الجزائر كوجهة محورية تربط بين إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. ويدعم آفاق التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي والخدمات الجوية المتكاملة.

من جهتهم سيتمكن عملاء الخطوط الجوية القطرية من الوصول بسهولة إلى الجزائر العاصمة وست وجهات محلية رئيسية تشمل: عنّابة، قسنطينة، وهران، تمنراست، تيميمون وتندوف. ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضحت الوزارة، أنه ومن خلال هذه الاتفاقية أكدت الشركتان المختصتان في النقل الجوي الجزائرية والقطرية إلتزامهما المشترك بتطوير خدمات النقل الجوي. وتوسيع شبكة الربط الدولية، وتقديم تجربة سفر متميزة وآمنة لعملائهما. وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية.

