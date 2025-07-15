توسيع مترو الجزائر بخط الحراش-مطار هواري بومدين الدولي… هذه هي التفاصيل

أعطى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق أشغال التهيئة ووضع النظام الكلي لمشروع توسيع مترو الجزائر بخطي الحراش-مطار هواري بومدين الدولي، وعين النعجة-براقي.

وتم إعطاء إشارة اطلاق الأشغال بمشروع محطة “القطب الجامعي” بالحراش، بحضور كل من وزير النقل، السعيد سعيود، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، و الأمين العام لولاية الجزائر.عبد الرحمان رحماني،وممثلين عن السلطات المحلية.

وتشمل الأشغال، التي تم مباشرتها، تهيئة ما مجموعه 15 محطة وتجهيز الأنفاق ووضع السكة للخط الرابط بين الحراش وسط ومطار الجزائر الدولي (9.5 كم) و خط عين النعجة-براقي،مرورا بجسر قسنطينة (6 كم).

ويضم خط الحراش وسط- مطار الجزائر الدولي 9 محطات وهي محطة حسان بادي، القطب الجامعي، المكان الجميل، واد السمار، جامعة هواري بومدين. رابية الطاهر، اسماعيل يفصح، مركز الأعمال، و محطة المطار.

من جانبه، يتكون خط عين النعجة -براقي من 6 محطات وهي محطة محمد بوضياف، عين النعجة, الحديقة الحضرية، محمد بلعربي، الحديقة،ومحطة حي 2004 سكن ببراقي.

وستربط هذه المحطات الجديدة بين مناطق سكنية ومرافق عمومية هامة على مستوى العاصمة، لاسيما القطب الجامعي للحراش وجامعة هواري بومدين ومركز الأعمال بباب الزوار إلى غاية مطار هواري بومدين الدولي.

وحدد أجل انجاز هذين الخطين الجديدين ودخولهما حيز الخدمة ب 24 شهرا, مع إمكانية تشغيل بعض المقاطع تدريجيا، حسب الشروحات التي قدمت من طرف الشركات المشرفة على المشروع.

يذكر أن شبكة مترو العاصمة قيد الخدمة لحد اليوم تمتد على طول اجمالي يقدر ب 19.5 كم وتضم 19 محطة.