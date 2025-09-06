توسيع مجالات التعاون بين الجزائر والصومال

تحادث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، الجمعة، مع محمود أحمد آدم، وزير التجارة والصناعة لجمهورية الصومال الفدرالية، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، اللقاء جرى بحضور سعادة سفير الصومال بالجزائر يوسف أحمد حسن. حيث أشاد الطرفان بجودة العلاقات التي تجمع البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة للارتقاء بها. إلى مستوى شراكة ملموسة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة.

كما شكّل اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والصومال. لاسيما في مجالات الثروة الحيوانية والصيد البحري وكذا المدخلات الفلاحية، حسب البيان نفسه.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان أيضا سُبل توسيع مجالات التعاون لتشمل التكوين والاستثمار في القطاع الفلاحي ومشاركة خبرة الجزائر في هذه الميادين.

