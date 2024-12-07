توسيع مصنع طفراوي لزيادة إنتاج سيارات فيات بالجزائر

كشف مجمع ستيلانتيس، في بيان له اليوم السبت، عن نسبة إنجاز وموعد نهاية الأشغال، بمشروع توسيع مصنع طفراوي والذي سيدمج التلحيم والطلاء، وفقا لمقتضيات دفتر الشروط الذي يدير نشاط صناعة السيارات.

وكان مجمع ستيلانتيس، قد أطلق في مارس 2024، أعمال توسيع مصنع طفراوي ليدمج التلحيم والطلاء، في خطته التنموية، ووفقا لمقتضيات دفتر الشروط الذي يدير نشاط صناعة السيارات.

وسيسمح هذا التوسيع برفع قدرات المصنع وإطلاق الإنتاج وفق نظام “سي كا دي” لمركبات علامة فيات.

وحسب بيان للمجمع، بلغت هذه الأعمال نسبة إنجاز تفوق 40 بالمائة، على أن تنتهي في سنة 2025.