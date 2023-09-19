توسيع منطقة شنغن يقسم أوروبا

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر مؤخراً معارضة حكومته لتوسيع منطقة شنغن بلا حدود، مشيراً إلى أن الحماية الحالية للحدود الخارجية غير كافية.

وهددت رومانيا مؤخرا بمقاضاة النمسا إذا استمرت الأخيرة في معارضة طلبها الانضمام إلى منطقة شنغن.

وقال رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو إنه يريد أن تكون المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس شركاء في المعركة القانونية.

وعلى الرغم من استياء رومانيا وبلغاريا من رفض النمسا قبول انضمام البلدين إلى منطقة شنغن. إلا أن مستشارة الأخيرة ما زالت تحتفظ بحق النقض. وأكد كارل نيهامر. وفقًا لتقارير Profit.ro (ro-insider.com)، أنه “لا يمكن تنفيذ التوسع إلا عندما تنجح حماية الحدود الخارجية. وهذا ليس الوقت المناسب”.

وقال نيهامر إن الضوابط غير العادية على الحدود مع إيطاليا قد تكون ضرورية. بسبب التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا. وأعلنت الجزيرة الإيطالية الواقعة بين إيطاليا وتونس مؤخرا، حالة الطوارئ بسبب الزيادة الأخيرة في الهجرة.

وبحسب نيهامر، كثفت السلطات النمساوية عملياتها في المنطقة الحدودية مع إيطاليا استجابة لحالة الطوارئ. وقال لصحيفة كلاين تسايتونج النمساوية “نحن نراقب هذا. الأمر يتعلق بمكافحة طرق التهريب”.

وخلال المقابلة نفسها، ادعى نيهامر أن الضوابط المؤقتة على الحدود بين دول شنغن هي دليل على أن المنطقة. لا يمكنها استيعاب أعضاء جدد. وتسيطر فرنسا على الحدود مع إيطاليا بسبب تهديد الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وتسيطر النمسا بالفعل على حدودها مع المجر وسلوفينيا، نظرا لضغوط الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وهددت رومانيا مؤخرا بمقاضاة النمسا إذا استمرت الأخيرة في معارضة طلبها الانضمام إلى منطقة شنغن.

وقال رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو إنه يريد أن تكون المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس شركاء في المعركة القانونية.

وقال وزير الداخلية الروماني كاتالين بريدويو، المتردد بشأن الدعوى المرفوعة ضد النمسا. إنه يعتقد أنه ستكون هناك تطورات فيما يتعلق بمنطقة شنغن هذا العام.