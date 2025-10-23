كشف اليوم الخميس وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان إلى أنه وبمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2026، “تم توسيع نفقات صندوق مكافحة السرطان، وذلك بتعديل المادة 79 من القانون رقم 10-13 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011.

وأكد الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا التعديل جاء قصد تخصيص مساهمات وإعانات من الحساب الخاص 302-38 للمؤسسات تحت الوصاية.مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المتاحة في هذا الصندوق تفوق 93 مليار دج لحساب سنة 2026″.

ويذكر، في هذا الإطار، بأنه وفي إطار التدابير التشريعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026. تمت “المراجعة بالزيادة في تعريفة الرسم الإضافي على المواد التبغية. حيث انتقلت من 65 دج إلى 75 دج. حيث تم توزيع عائدات هذه الزيادة لصالح صندوق الاستعجالات والنشاطات العلاجية.لتصبح 19 دج بدلا من 14 دج. وكذا لفائدة صندوق مكافحة السرطان.حيث ستصبح 26 دج بدلا من 21 دج.وفقا لتوضيحات وزير الصحة.