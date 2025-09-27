توشيح السفير عمار بن جامع بوسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني

بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف وزير الدولة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف بنيويورك على مراسم توشيح المُمثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع بوسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني.

وكان رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني، قد قرّر تقليد السفير عمار بن جامع بهذا الوسام تقديرا لكفاءته وإخلاصه. وتفانيه في تمثيل الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، وعرفانا بدفاعه عن القضايا العادلة في العالم. وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وفي الكلمة التي ألقاها عقب توشيحه، تقدّم السفير بن جامع بعميق امتنانه وخالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية نظير هذا التكريم. مؤكدا التزامه بمُواصلة العمل بكل تفان وإخلاص تحت قيادته السامية خدمة للجزائر ودفاعا عن مصالحها وإعلاء لصوتها بالمحافل الدولية.

