توشيح 3 فنانين بوسام الإستحقاق وتوزيع جوائز علي معاشي في يوم الفنان

كُرّم ليلة الجمعة إلى السبت بالمسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” الفنانان الراحلان صونيا وفاروق بلوفة.

إلى جانب الفنانة نوارة بوسام الإستحقاق الوطني من طرف وزارة الثقافة بمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف لـ 8 جوان.

كما تسلّم المتوجون بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي في مختلف المجالات جوائزهم.

وأكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قبيل انطلاق الحفل أنّ مصالحه في الإصغاء الدائم للمثقف والفنان”.

ودعا الفنانين وأهلهم إلى التقرب من الوزارة متى اقتضت الضرورة وفي حالة الحاجة إلى مساعدة من أي نوع”.

كما ذكر بأنّ “الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يضمن

دفع الفارق من اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الفنانين.

للحصول على تقاعد مريح يضمن لهم كرامتهم”.

وأشاد الوزير بالأعمال التي قدمها المكرمون وبحضورهم المميز في “المشهد الذاكرة الثقافية الجزائرية”.

مؤكدا أنّ جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي تواصل سعيها في تقديم المبدعين الجدد وتحفيزهم.