توصيات باحترام آجال تسليم سكنات عدل وربط أخرى بالكهرباء والغاز في آقرب وقت

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، اليوم الأربعاء، بمقر المديرية العامة للوكالة على إجتماع تنسيقي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحضر الإجتماع المدير العام للهندسة المعمارية والبناء، ومدير السكن الترقوي بوزارة السكن وممثل عن وزير السكن و العمران و المدينة والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بالإضافة الى المدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولايات الوطن والمدراء الجهويين التابعين لوكالة عدل ومدراء المشاريع.

وخصص هذا الإجتماع للنظر عن كثب في مشاريع سكنات عدل المتواجدة بالولايات التي هي في طور الإنجاز و اخرى تشارف على الإنتهاء

كما تم التطرق اللقاء إلى المشاريع المنتهية بها الأشغال ولم تسلم بسبب عدم ربطها بشبكات الكهرباء و الغاز و الماء

أعطى المدير العام للتهيئة المعمارية تعليمات بضرورة التنسيق مع مؤسسة سونلغاز لربطها بشبكات الكهرباء والغاز.

ودعا من جهته المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل مدراء الجهويين للوكالة ومدراء المشاريع إلى ضرورة التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع عدل من أجل إسكمالها في الآجال المحددة.

ويندرج اللقاء في اطار اتمام المشاريع، من خلال التنسيق مع كل الفاعلين والمديريات المركزية والجهوية المعنية.

وتمخض عن اللقاء، إتفاق المدراء على تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة مرفوقة بالجودة والنوعية الجيدة للمشاريع، السكنية قصد تسليمها للمكتتبين دون أدنى نقائص.