توصيات هامة من الصحة العالمية للمسلمين بخصوص صوم رمضان

نشرت منظمة الصحة العالمية، جملة من التوصيات، وجهتها لدول العالم الإسلامي حول صوم شهر رمضان، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وجاء في تقرير للمكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق، أمس السبت: “الحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور”.

وشدد التقرير، على ضرورة تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

ونوه التقرير، إن رمضان هذا العام يأتي في أيام حارة، ويمتد الصيام لساعات طويلة، لذلك نصحت المنظمة بضرورة التواجد في مكان مُظلل وجيد التهوية خلال ساعات الظهيرة.

وأضاف التقرير أنه يجب تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص.

ويُعتبر الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف.

ويجب تناول في وجبة الإفطار الكثير من الخضروات لتزود الجسم بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة والألياف.

ونصحت الصحة العالمية بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن، للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي.

كما دعت المنظمة، إلى تجنب الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.