توصيات هامة من شركة SNTF

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الجمعة بيانا توضيحيا حول أمن وسلامة المسافرين عبر القطارات.

وأوضحت شركةSNTF في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك أن هذه الامور ممنعة منعا باتا منها تجاوز السكة الحديدية.

كما حذرت شركةSNTF من توقف المركبات على مسار القطارات.

وأكدت شركةSNTF أنه ممنوع منعا باتا المرور فوق السكة الحديدية.

وأضاف بيان شركةSNTF أن الأولوية للقطار في ممرات تقاطع الطريق مع السكة الحديدية.

وأوصت شركةSNTF من المواطنين العبور عبر الممرات المحروسة آمن. وأيضا إحترام إشارات المرور. ولأمنكم وسلامتكم احترموا تعليمات السلامة السككية.