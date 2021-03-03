توضيحات بشأن إصلاح الدراسات في الطب

وجاء في البيان، بأن هذا الإصلاح الجاري القيام به حاليا، والذي شرع فيه منذ 3 سنوات، يتواصل حاليا من خلال العمل البيداغوجي على البرامج ومناهج التدريس وتقييم السنوات الثلاث (03) (السنة الرابعة والخامسة والسادسة طب)”.

قبل ان يضيف ذات المصدر، بأنه عند انتهاء الطور الثاني، سيتم اٌلإبقاء على التربص الداخلي لمدة سنة، وفقا للتنظيم الجاري العمل به، أما في نهاية السنة السابعة (7) سيتم منح الدكتوراه في الطب، وليس هناك أي تغيير في مدة التكوين.

وواصل البيان، “بخصوص المستقبل، وللحفاظ على الاعتراف الدولي بشهادة الدكتوراه في الطب، والبقاء في مستوى المعايير الدولية ، هناك تفكير جاري القيام به.”