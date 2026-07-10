توضيح بخصوص خلل تقني بمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2 

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع سوناطراك، أن محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة سجلت خللًا تقنيًا محدودًا.

ووفقا لببيان الشركة الخلل سجل فجر اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، على الساعة 04:00.

أكدت الشركة أنه وفور تسجيله، تم تفعيل إجراءات التدخل المعتمدة، حيث باشرت الفرق التقنية المختصة معالجة الوضع وفقًا للبروتوكولات التشغيلية المعمول بها. وهذا ما مكّن من احتواء الخلل وإعادة المنظومة إلى وضعها الطبيعي في الآجال المقررة.

وقد ترتب عن هذا الخلل انخفاض مؤقت في مستوى الإنتاج، دون أن يؤدي إلى توقف كامل لنشاط المحطة.

كما تؤكد الشركة أن محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 استأنفت، ابتداءً من 10:00 صباحًا من اليوم ذاته، نشاطها بكامل طاقتها الإنتاجية. مع استمرار المتابعة التقنية الدورية لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاعتمادية.

وفي الأخير تجدد الشركة التزامها بالحفاظ على استمرارية الإنتاج، وضمان أمن التزويد بالمياه المحلاة. من خلال منظومة تشغيل وصيانة تستند إلى معايير تقنية صارمة وكفاءات وطنية مؤهلة، بما يكفل استدامة الخدمة وجودتها