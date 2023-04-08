توضيح جديد من السعودية بخصوص مواعيد العمرة

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توضيحا جديدا حول إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور.

ووفق بيان نشرته الوزارة السعودية عبر حسابها في “تويتر”، أهابت بالمعتمرين جميعا ضرورة الإلتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.

وقالت: “عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح”. لافتة إلى أن “الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك”.

واستدرك البيان ليحدد طريقة التعامل مع الحالات التي لا تتمكن لظروف طارئة من الالتزام بالموعد المحدد لها، في التصريح، قائلا: “لكن في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد”.

وزير الحج السعودي.. كل التأشيرات متاحة لأداء العمرة

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، قد أعلن عن السماح بأداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات. مشيرا إلى عودة أعداد الحجاج لهذا الموسم لما كانت عليه قبل الجائحة. وكانت المملكة العربية السعودية، قد أتاحت ، العديد من التأشيرات التي تسمح بالسفر لأداء مناسك العمرة. وآخرها التأشيرة المنتظرة قريبا “تذكرتك تأشيرة” والتي تصدر مجانا بشرط وجود تذكرة طيران على الخطوط السعودية. ووضعت وزارة الطيران المدني شرطًا للراغبين في أداء مناسك العمرة. وهو الحصول على “بار كود” من بوابة العمرة، لسهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالمعتمر بسهولة ودقة.

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