توضيح هام من الجوية الجزائرية بخصوص التخفيضات الاستثنائية

كشف المكلف بالإعلام في الخطوط الجوية الجزائرية، أمين الأندلسي، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول التخفيضات الاستثنائية التي أعلنت عنها الشركة.

كما قال الأندلسي، للنهار، إن التخفيضات في سعر تذاكر الجوية الجزائرية يخص فقط الأماكن المتوفرة. موضحا أن اقتناء التذاكر من قبل الزبون لا يكون حسب التاريخ الذي يريده. و”إنما حسب الأماكن المتوفرة في فترة الذروة”. مشيرا إلى أن “هذا عرض استثنائي وتم وضعه في مرحلة الذروة أين تكون التذاكر جد غالية”.

في حين، أضاف المتحدث، أن هذا الاستثناء يخص الزبون الذي ليس لديه تواريخ مضبوطة في رأسه. ويتم الطلب حسب التواريخ المتوفرة والتي لم تباع في هذه المرحلة .

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم الجوية الجزائرية، أنه ليست المرة الأولى التي تعلن الجوية عن تخفيضات خلال هذه السنة. قائلا “خلال شهر رمضان كان هناك عرضين الأول كان فيه خصم كبير والعرض الثاني الذي أقره رئيس الجمهورية والمتمثل في 50 بالمائة”.

تخفيضات إستثنائية في أسعار الرحلات الدولية

وكانت قد أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس الاربعاء، في بيان لها عن تخفيضات إستثنائية في أسعار تذاكر الرحلات الدولية.

وأوضحت الجوية الجزائرية أن تخفيضات استثنائية في أسعار تذاكر الرحلات الدولية مست الرحلات بين الجزائر، تونس، بروكسل، الدوحة، وروما.

وجاءت اسعار التخفيضات كمايلي: الجوية الجزائرية: رحلة الجزائر – باريس بداية من 25 ألف و 500 دج بينما رحلة الجزائر – مونبوليه بداية من 22 ألف و 500 دج . في حين رحلة الجزائر مارسيليا بداية من 21 ألف و 500 دج.

وجاءت أسعر الرحلات بالعملة الاوربية الأورو :رحلات باريس – الجزائر سيكون بداية من 174 أورو. بينما رحلات ليون – الجزائر بداية من 164 أورو. أما رحلات مارسيليا _ الجزائر بداية من 154 أورو.

اما بخصوص الرحلات نحو تونس فسيكون سعر التذاكر كمايلي: الجزائر – تونس بداية من 26 ألف دينار جزائري.

في حين رحلات الجزائر – لشبونة السعر بداية من 29 ألف دينار جزائري.

أما رحلات الجزائر – بروكسل بداية من 40 ألف دينار جزائري.

بينما رحلات الجزائر – الدوحة بداية من 60 ألف دينار جزائري.

و رحلات الجزائر – روما بداية من 36 ألف دينار جزائري.

وذكرت الجوية الجزائرية أن هذه التخفيضات صالحة للتذاكر المقتناة قبل 31 ماي. كما تخص التذاكر رحلات ما قبل 28 أكتوبر 2023.