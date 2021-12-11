توضيح وإعتذار بخصوص تصريحات وزير الصحة

أثارت التصريحات التي نقلتها “النهار أونلاين” عن وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، بشأن مسألة تلقيح أطفال المدارس ضد كورونا من عدمه، لغطا وجدلا، سببه سوء فهم، نجم عنه تأويل لتصريحات الوزير.

والأصح هو أن وزير الصحة البروفيسور بن بوزيد لم يتحدث بلغة الجزم عن مسألة تلقيح التلاميذ. وأكد فقط إنطلاق عملية تلقيح الأساتذة وعمال قطاع التربية بالمدارس.

وعليه فإن إدارة مجمع النهار تعتذر للوزير وللقراء عن هذا الخطأ غير المقصود. وتصحح مجددا ما قاله الوزير الذي تحدث فقط عن عملية تلقيح الأساتذة وموظفي قطاع التربية.

ولهذا وجب التوضيح والتصحيح والإعتذار.

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كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه لا يوجد حاليا تفكير في العودة إلى إجراءات الغلق الكلي. كما أضاف بن بوزيد، أنه لن يكون ذلك إلا في حال حدوث كارثة.

وأشار، وزير الصحة، على أنه “لم يتم لحد الآن إثبات ما يقال حول المتحور أوميكرون”. كما تابع بن بوزيد، أن التخوف في بداية ظهور أي متحور جديد “أمر عادي”.

وعن نسبة التلقيح، قال وزير الصحة، إنها “متدنية كثيرا مقارنة بالدول الأخرى”. داعيا المواطنين إلى أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

كما قالت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلق أي معلومات عن وفيات بالمتحور أوميكرون، بالرغم من انتشاره بكثرة في العديد من دول العالم.

وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية “كريستيان ليندماير” ، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، أن العديد من الدول تسجل المزيد من الإصابات. كما تآمل المنظمة أن لا يكون هناك وفيات بهذا المتحور الجديد.

وزير الصحة يصرح أن أوميكرون سيواصل إنتشاره

وأضاف ذات المسؤول، أن المتحور أوميكرون، سيواصل إنتشاره، وسنسجل العديد من الإصابات. مشيرا إلى أن المنظمة، لم تعرف إلى غاية اليوم مدى شدة عداوة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات ضده وشدة اعراضه.

ومن جهتها، أثبتت دراسات أجراه علماء من جنوب إفريقيا، أن خطر تكرر الإصابة بكوفيد-19 أعلى بثلاث مرات مع أوميكرون مقارنة بالمتحورين “بيتا” و”دلتا”.

ومن جهته، أفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتهاأن أوميكرون يمكن أن يتسبب في أكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس سارس-كوف2- خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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