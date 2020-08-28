سيتم تدعيم مستشفى رويبة بمشروع توسعة جناح الإستعجالات، وتخفيف الضغط على الهياكل الحالية من خلال إعادة توزيع التكفل بالمرضى حسب الخارطة الصحية بالتنسيق مع هياكل الصحة الجوارية.

وأفاد بيان للمقاطعة الإدارية للرويبة، أنه سيتم دعم هياكل الصحة بالمقاطعة، في إطار دعم هياكل الصحة بإقليم المقاطعة، وتنفيذا لتعهداته ، وبعد موافقة والي ولاية الجزائر، ومساهمة مالية من المجلس الشعبي لبلدية رويبة.

وأضاف البيان، أنه تم اعتماد دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات العمومية للولاية، وتم الإعلان عن مناقصة وطنية مع اشتراط قدرات دنيا للانجاز، وفقا للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .

وحسب نفس المصدر، فسيتم توطين إنجاز مستشفى الأمومة والطفولة بحي عميروش بالرغاية، وتم التعاقد مع مؤسسة كوسيدار لإنجاز هذا الصرح الصحي الذي سيدعم التكفل بصحة الأم و الطفل.