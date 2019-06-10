توظيف أزيد من 1000 «فرملي» خلال الشهر الجاري

سيوزعون عبر مستشفيات العاصمة وضواحيها

إدراج طب الكوارث ضمن مقررات تكوين الأعوان شبه الطبيين

ستوظف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، توظيف قرابة ألف مساعد تمريض وعون شبه طبي خلال الشهر الجاري، عبر مختلف مستشفيات العاصمة وضواحيها.

وكشفت مصادر رسمية من المعهد العالي للتكوين شبه الطبي بالعاصمة، أن الأعوان شبه الطبيين المنتظر تخرجهم خلال جوان الجاري، يقدر عددهم بــ 700 عون.

فيما يقدر عدد مساعدي التمريض حوالي 320 عون. وفي السّياق ذاته، ذكر ذات المصدر بأن المتخرجين الجدد سيتم توزيعهم عبر مستشفيات العاصمة وضواحيها.

بالإضافة إلى «كوطة» خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أنّ المساعدين الطبيين للصحة العمومية.

سيساهمون بشكل فعال في تحسين الخدمات المقدمة في المراكز الاستشفائية، بالنظر إلى التكوين الذي تلقوه على مستوى المعاهد، من تسهيل في عمليات منح المواعيد الطبية لفائدة المرضى.

وتسيير ملفاتهم بشكل فعال، يكفل ضمان ليونة كبيرة في التعامل مع مرتادي المستشفيات.

وفي السياق ذاته، قررت مديرية التكوين بوزارة الصحة، إطلاق برنامج خاص للتكوين في بعض التخصصات التي لا تتوفر بالمستشفيات الوطنية أو تسجل نقصا فيها.

وتشمل استعجالات طب الكوارث والأمراض العقلية، والطب العقلي والإدمان وطب التوليد، قصد استدراك العجز الذي يعاني منه القطاع في هذا المجال.

مع إدراج التكوين في تخصصات جديدة استجابةً للتحولات المسجلة في مجال التغطية العلاجية والخدمات، والتكفل بالأمراض الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

والتي أصبحت تسجل عجزا كبيرا في التكفل بها بالنظر إلى نقص الكوادر المؤهلة لذلك.

وتشهد المستشفيات أزمة حادة في الأعوان شبه الطبيين، بسبب خروج آلاف الممرضين إلى التقاعد، وعدم تخرج دفعات جديدة لسد العجز.

كما رفض العديد منهم الرخص الاستثنائية لتمديد التقاعد بسبب ضغوط العمل، وسط النقص الكبير في عدد الأعوان الجدد المكونين.