توظيف أزيد من 21 ألف عامل دون احترام الإجراءات القانونية

قامت مصالح مفتشية العمل بإنجاز 214.625 زيارة تفتيش ومراقبة للهيئات المستخدمة. تشغل 4.595.823عامل. مست كل من القطاع الوطني العمومي والخاص إلى جانب القطاع الخاص الأجنبي.

وحسب العرض الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، حول القطاع. أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني. فعلى مستوى25.577 هيئة مستخدمة تشغل 568.744 تمت مراقبتها سنة 2023 في القطاع الخاص. تم تسجيل54.607 عامل غير منتسب لدى مصالح الضمان الاجتماعي. أي ما يمثل نسبة 9,6% من عدد العمال الذين شملتهم عمليات التفتيش في مجال انتساب العمال للضمان الاجتماعي. تم على إثرها تحرير4.281 محضر مخالفة.

وفي مجال مراقبة تنصيب العمال والتشغيل، سجلت مفتشية العمل سنة 2023 توظيف 21.477 عامل دون احترام الإجراءات القانونية. ما أفضى إلى تحرير 7.833 محضر مخالفة.

وفيما يخص عصرنة مصالح مفتشية العمل، يعكف القطاع على إنشاء مركز بيانات. ووَضْع نظام معلوماتي جديد. يشمل جميع الجوانبالمتعلقة بالرقابة والتفتيش، إلى جانب نظام المساعدة على اتخاذ القرار.