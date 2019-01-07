توظيف أزيد من 300 ألف لدى الخواص خلال سنة 2018 في إطار “لانام”

تم تنصيب 375 ألف و 420 طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة برسم سنة 2018، حسبما كشفه المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل زقادي أحمد رضا.

وقال زقادي بفوروم الإذاعة، اليوم الإثنين، إنّ سنة 2018 كانت إيجابية بالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل من منطلق ماتّم تحقيقه في إطار الوساطة الكلاسيكية أو في إطار جهاز المساعدة الإدماج.

مضيفا أنّ المؤشرات سجلت ارتفاعا يقدر بـ 7 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 ، وأنّ القطاع الخاص حاز حصة الاسد بتنصيب 300 ألف و 411 طالب عمل .

وهو ما يمثل 80 بالمائة من إجمالي التنصيبات، فيما اكتف القطاع العمومي بتنصيب أزيد من 75 ألف موظف أي مايعادل 20 بالمائة من إجمالي عملية التوظيف .