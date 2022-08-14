‪ توظيف أكثر من 3 آلاف متخرّج من المدارس العليا في المؤسسات التربوية

استقبلت وزارة التربية الوطنية أكثر من 3 آلاف ملف خاص بخرّيجي المدارس العليا، حيث تم توظيفهم مباشرة بموجب العقد المبرم بينهم ووزارة التربية، كما شرعت مديريات التربية في تسليم التعيينات الخاصة بهم تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2022 – 2023.

وزارة التربية تؤكد مرة أخرى عدم وجود مسابقة توظيف هذه السنة

وأكدت وزارة التربية من خلال هذه الخطوة، بأن التوظيف سيقتصر فقط على خريجي المدارس العليا من دون فتح مسابقة لتوظيف خريجي الجامعات، إضافة إلى الاعتماد على التعاقد في الأطوار التعليمية الثلاثة‪ .

هذا وأسدى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، توجيهات لمديري التربية تخص التأطير البيداغوجي، حيث شدد على إعطاء “الأولوية” لخريجي المعاهد العليا لتكوين الأساتذة، مع الإسراع في عملية التعيينات والانتداب‪.

كما أسدى تعليمات حول “ضرورة الانتهاء من عملية التعيينات في المناصب العليا ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، والمتمكنين من استعمال واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتحسين المردودية في الأداء”، خاصة وأن الدولة، كما قال، “وفّرت المناصب المالية الخاصة بها، وتجنب التكليف في هذه المناصب إلا في حالة الضرورة القصوى”.

مديريات التربية شرعت في منح المتحرّجين رخص التعيين تحسبا للموسم الدراسي المقبل

‪ من جهة أخرى، شرعت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني في تسليم التعيينات الخاصة بخريجي المدارس العليا، وكذا المستفيدين من الحركة التنقلية، حيث سيتم الانتهاء من العملية الأسبوع القادم على الأكثر‪ .

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم تسليم ٣ آلاف تعيين لخريجي المدارس العليا، فيما لا تزال العملية متواصلىة إلى غاية الانتهاء من كل القوائم المستفيدة من التوظيف‪ .

فضاءات خاصة لاستقبال ملفات خريجي الجامعات للتوظيف بصفة التعاقد

وتشير المعلومات إلى أن مديريات التربية وضعت فضاءات خاصة لاستقبال ملفات خريجي الجامعات قصد توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، وهذا تزامنا مع فتح مؤسسات تربوية جديدة، وكذا لسدّ المناصب الشاغرة التي لم تغطّها تعيينات خريجي المدارس العليا‪ .

‪ وكانت وزارة التربية الوطنية قد أمرت مديري التربية قصد الشروع في إحصاء المناصب الشاغرة حتى يتم توظيف خريجي المدارس العليا، إلا أنها لم تكتفِ بقوائم خريجي هذه المدارس، بل شرعت في عملية استقبال ملفات خريجي الجامعات لتوظيفهم على أساس التعاقد، وهذا حتى لا يتم الوقوع في مشكل المناصب الشاغرة مع الدخول المدرسي‪.