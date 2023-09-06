توظيف الأساتذة المتعاقدين: هذا موعد معرفة الملفات المرفوضة والمقبولة

أكدت وزارة التربية في مراسلة لها أنه يتعين على رئيس مصلحة المستخدمين الإطلاع يوميا على عملية التسجيل والإيداع الالكتروني للملفات، عبر حسابه على نفس المنصة الرقمية لوزارة التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ فتح عملية التسجيلات إلى غاية 11 سبتمبر.

ويقوم على هذا الأساس التاكد من مطابقة الشهادة المودعة لقائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف، والإيداع الإلكتروني لجميع الوثائق المطلوبة.

وفي حالة عدم تطابق أو نقص في الملف يتعين على رئيس مصلحة المستخدمين إخطار المعني بذلك عبر ذات الحساب. أما في حالة صحة المعلومات، ومطابقتها يقوم رئيس مصلحة المستخدمين بتأكيد ملف التسجيل. علما أن عدم معالجة النقص المسجل في الآجال المحددة أو عدم تطابق الشهادة مع الشهادات المذكورة يؤدي الى الرفض النهائي للملف.

وتتم عملية المراقبة والتدقيق والتأكيد وإخطار المعني في ظرف 24 ساعة ابتداء من تاريخ وساعة الإيداع الإلكتروني للملف.

ويتحمل مدير التربية شخصيا تبعات تأكيد شهادة غير منصوص عليها، كما يقوم رئيس مصلحة المستخدمين بتاريخ 11 سبتمبر باستخراج حصيلة عدد الملفات المقبولة والمرفوضة.