توظيف الطلبة القضاة.. هذا تاريخ الاختبارات الشفوية

أعلنت، وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أن الاختبارات الشفوية للقبول النهائي في مسابقة توظيف الطلبة القضاة، ستجرى أيام 6، 7، 8، 9 جويلية. وهذا بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

وتخص العملية، المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانية لسنة 2024.

كما يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي، محادثة مع اللجنة في المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية. ومحادثة مع اللجنة في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية.

في حين، يخضع المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية، لفحوصات طبية ونفسية للتحقق من إستيفاتهم لشرط الكفاءة البدنية. والعقلية واستعدادهم لممارسة مهام القاضي.

وعلى المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية، إكمال ملف ترشحهم بالوثائق التالية:

و3 شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر. شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة. وشهادة يسلمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد. وشهادة يسلمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية.

وتعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة 3 سنوات بدون انقطاع، على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية. وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين و عند نهايته، (وثيقة تسلمها المدرسة).

كما يجب إحضار تعهد كتابي بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن 15 سنة (وثيقة تسلمها المدرسة).

في حين، ستنشر قوائم توزيع المترشحين لاحقا على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والمدرسة العليا للقضاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور