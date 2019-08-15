توظيف الطلبة المتخرجين من معاهد السياحـــة مباشـــرة

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين،موسى دادة عن توقيع اتفاقية بين وزارة التكوين ووزارة السياحة والصناعات التقليدية.

لتوظيف المباشر للطلبة المتخرجين من المعاهد التكوين المهنيين بالفنادق والأماكن السياحية المسيرة من طرف وزارة السياحة.

مؤكدا أن هؤلاء الطلبة سيستفيدون من عدة امتيازات، على غرار فتح وكالات سياحية ومزايا أخرى تمكنهم من ولوج مجال السياحة.

وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين موسى دادة، في تصريح لـ«النهار».

أن توقيع الاتفاقية بين وزارة التكوين ووزارة السياحة والصناعات التقليدية للتوظيف المباشر للطلبة.

الذين تخرجو من المعاهد التكوين المهنيين بالفنادق والأماكن السياحية المسيرة من طرف وزارة السياحة.

مؤكدا أن هؤلاء الطلبة سيستفدون من عدة امتيازات، على غرار فتح وكالات سياحية ومزايا أخرى تمكنهم من ولوج عالم السياحة.

مشيرا إلى أنه سيتم إدارج تخصصات جديدة لتوحيد البرامج مع باقي المعاهد التابعة لوزارة السياحة.

وأشار الوزير إلى أن المعهد التكوين المهني بولاية بومرداس والطارف وتلمسان، سيدعم معهد تقنيات الفندقة والساحة بتيزي وزو وببوسعادة.

مؤكدا أن الطلبة المتخرجين من المعهد سيستفيدون من نفس امتيازات الطلبة المتخرجين من المعاهد المسيرة من طرف وزارة السياحة.

على غرار فتح وكالات سياحية وتوفير اليد العاملة للمستثمرين.

وأكد الوزير أنه من بين أهم ما تشمله الاتفاقية، تبادل الخبرات العلمية والتقنية والاستفادة من الوسائل البيداغوجية.

وتطوير جودة التكوين من خلال تحسين وتحيين البرامج والمناهج التكوينية المعمول بها.

ومرافقة ومساعدة المتكونين على الاندماج المهني أو خلق نشاط خاص بهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات ما بين المكونين.

لاسيما في مجال التقييم ومحتويات التكوين والوسائل البيداغوجية.

وكذا تنظيم مشترك لدورات تكوينية لفائدة المكونين، في إطار التكوين المتواصل بالتناوب على مستوى كل معهد.

وللإشارة، تم وضع 34 مؤسسة تكوينية جديدة حيّز الخدمة،بطاقة استيعاب بيداغوجية إجمالية تقدر بـ15 ألفا و100 منصب تكوين و4260 سرير.

فيما يخص النظام الداخلي.

وتخصيص عدد المكونين خلال الدخول المقبل 2000 مكون، بالإضافة إلى 450 أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين درجة ثانية.

و700 أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين درجة أولى، و850 أستاذ في التكوين المهني.

كما سيستفيد أزيد من 12ألف موظف من تحسين المستوى في المجال البيداغوجي، والتكوين قبل الترقية وتحسين، ورسكلة المكونين والمقتصدين المسيرين.