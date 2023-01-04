 توظيف بسوناطراك: إنطلاق مسابقة لإنتقاء 117 موظف في مختلف الاختصاصات بسكيكدة

إنطلقت اليوم مجريات مسابقة التوظيف التي تنظمها سوناطراك لانتقاء 117 موظف في مختلف الاختصاصات بولاية سكيكدة. وذلك لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها الصناعية والإنتاجية.

وحسب بيان مجمع سوناطراك المسابقة تجري فعاليتها على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة بسكيكدة طيلة 04 أيام.

وتابع البيان أن 1200 مترشح وجهت لهم الاستدعاءات من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر منصتها OGC وتخص الشباب القاطنين بولاية سكيكدة.

وكانت بتاريخ 18 ديسمبر 2022 قدمت سوناطراك عرضا للتوظيف عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل.