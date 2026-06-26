توظيف بطل حريق وهران بهذه المؤسسة

قدّم مطار وهران الدولي ” أحمد بن بلة ” إلى الشاب البطل من ولاية وهران بن كلفة ناصر عرضا بتوظيفه بالمؤسسة.

وجاء هذا إثر إتصال هاتفي من المدير العام لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” نجيب بن شنان بالشاب عبد الناصر بن كلفة، تجسيدا لثقافة الاعتراف بالمواقف البطولية.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير النقل، سعيد سعيود. وتقديرًا لما أظهره من شجاعة وإيثار في إنقاذ الأرواح.

كما صرح البطل بن كلفة ناصر أنه تلقى إتصالا لتوظيفه في مطار وهران مقدما شكره لوزير الداخلية على اهتمامه. وأيضا لمدير المطار.

وفي مشهد بطولي يحبس الأنفاس، خاطر شاب بحياته الشاب بن كلفة ناصر لإنقاذ طفلين علقا بشقة في الطابق العاشر لعمارة سكنية، إثر إندلاع حريق مروع داخلها.

ووقعت الحادثة، منتصف نهار اليوم الجمعة، بحي الياسمين، التابع لبلدية ودائرة بئر الجير، في وهران.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، من بينهم 3 يعانون من ضيق في التنفس جراء استنشاق الدخان. وهما طفلان ورجل وإمرأة أصيبت بحروق على مستوى اليد اليمنى.