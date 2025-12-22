توظيف جديد بقطاع العدالة.. مسابقات على أساس الشهادة في ثلاث رتب

أعلنت وزارة العدل، عبر بيان لها، عن فتح مسابقة للتوظيف على أساس الشهادة لفائدة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. وذلك قصد تدعيم الموارد البشرية وتعزيز التأطير الإداري بالمؤسسة.

وأوضح البيان أن المسابقة تشمل التوظيف في الرتب التالية: متصرف رئيسي، متصرف محلل، وعون إدارة رئيسي، وفقًا للشروط والمؤهلات المحددة في التنظيم المعمول به.

شروط الالتحاق بالمسابقة:

حددت الجهة المنظمة لمسابقة التوظيف شروط الالتحاق وفق الرتب والتخصصات المطلوبة، وذلك على النحو التالي:

- متصرف رئيسي

يشترط في المترشحين حيازة شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التالية:

العلوم القانونية والإدارية أو الحقوق

العلوم المالية

العلوم الصحافية والإعلام

علوم التسيير

علوم الإعلام والاتصال

الديموغرافيا

العلوم الاقتصادية

العلوم التجارية

العلوم السياسية والعلاقات الدولية

علم الاجتماع (باستثناء تخصص علم الاجتماع التربوي)

علم النفس – تخصص العمل والتنظيم

علم النفس – تخصص إدارة ضغوط العمل

العلوم الإسلامية – تخصص شريعة وقانون

-متصرف محلل

يشترط حيازة شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التالية:

العلوم القانونية والإدارية أو الحقوق

العلوم المالية

العلوم الصحافية والإعلام

علوم التسيير

علوم الإعلام والاتصال

الديموغرافيا

العلوم الاقتصادية

العلوم التجارية

العلوم السياسية والعلاقات الدولية

علم الاجتماع (باستثناء تخصص علم الاجتماع التربوي)

علم النفس – تخصص العمل والتنظيم

علم النفس – تخصص علم النفس العام أو علم النفس الاجتماعي

– عون إدارة رئيسي

يشترط في المترشحين:

شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

شهادة النجاح في الامتحان الخاص للدخول إلى الجامعة، المسلّمة من طرف جامعة التكوين المتواصل.

ملف الترشح

يجب أن يحتوي ملف الترشح للمشاركة في المسابقة على الوثائق التالية:

طلب خطي للمشاركة في المسابقة

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين

بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح، تحمّل من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية

(www.concours-fonction-publique.gov.dz) أو (www.dafp.gov.dz)،

أو تُسحب من مقر المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط – مصلحة الموظفين والتكوين.

استكمال الملف الإداري للمقبولين نهائيًا

يتعين على المترشحين المقبولين نهائيًا، وقبل تعيينهم في الرتب أو المناصب المترشَّح لها، استكمال ملفاتهم الإدارية بالوثائق التالية:

نسخة مطابقة لأصل الشهادة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية

بطاقة الإقامة بولاية الجزائر

شهادة الميلاد رقم 13

شهادتان طبيتان (طب عام وطب الأمراض الصدرية)

صورتان شمسيتان (02)

شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء.

شهادة تثبت مدة العمل المؤدى في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، مع توضيح المنصب المشغول، عند الاقتضاء.

أي وثيقة تثبت الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء.

شهادة تثبت الترتيب الأول في الدفعة، عند الاقتضاء.

شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.

آجال التسجيل وإيداع الملفات

حدّد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقات بخمسة عشر (15) يوم عمل ابتداءً من تاريخ إشهار المسابقة.

يودع ملف الترشح لدى مصلحة الموظفين والتكوين بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالدار البيضاء. أو يرسل عبر البريد إلى العنوان التالي:

المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط

ملحقة 05 جويلية – ص.ب 61 – باب الزوار – الجزائر

الطعون

يمكن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة تقديم طعن لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين، والتي يتعين عليها البت في الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة (05) أيام عمل على الأقل من تاريخ إجراء المسابقة.

ملاحظة

لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيلات.