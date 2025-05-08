توظيف حاملي الماجستير في رتبة أستاذ مساعد..بداري يكشف الجديد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بخصوص الانشغال الخاص بتوظيف حاملي شهادة الماجستير في رتبة أستاذ مساعد. أن القانون الأساسي الجديد الخاص بالأستاذ الباحث. “ينص على أن التوظيف برتبة أستاذ مساعد مخصص للحائزين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها”.

وأضاف الوزير أثناء اجابته على الاسئلة الشفوية بالبرلمان أن “السماح بذلك سابقا اعتمد كمرحلة انتقالية، في حين أتاحت النصوص التنظيمية لحاملي هذه الشهادة بتقدير +قريب من الحسن+ على الأقل. التسجيل مباشرة لمواصلة التكوين لنيل شهادة الدكتوراه”