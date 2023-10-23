توظيف.. سوناطراك تنتقي 315 مرشحا في ورقلة وتوقرت

أعلن مجمع سوناطراك، أمس الأحد، عن اختيار 315 مترشحا، ضمن مسابقة التوظيف المنظمة بولايتي ورقلة و توقرت في الفترة الممتدة من 28 أوت إلى 2 سبتمبر 2023.

وحسب بيان للمجمع، شارك في هذه المسابقة” 3269 مترشحا، منهم 1792 من ولاية ورقلة. و1477 من ولاية توقرت”.

فيما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في هذه المسابقة، 84 بالمائة مقارنة بعدد الاستدعاءات الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية +OGC+, البالغة 3909.

وقد أسفرت نتائج المسابقة، عن اختيار 315 مرشحا وفقا لترتيب الاستحقاق, منهم 211 فائزا من ولاية ورقلة و 104 فائزا من ولاية توقرت”.

وأكد المجمع بخصوص المناصب المتبقية والتي لم تحظ بمترشحين يستوفون الشروط المطلوبة للمسابقة أنه “سيتم برمجتها ضمن مخطط التوظيف القادم”.