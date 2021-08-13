توظيف شقيق المرحوم “جمال” في ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى
بقلم خالد زوبيري
تنقل وفد من عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى، إلى منزل الشاب “جمال بن اسماعيل” الذي اغتيل أول أمس بالأربعاء ناث إيراثن .
وجاءت هذه الزيارة بأمر من وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، لتقديم التعازي لأسرة الفقد نيابة عنه.
وتم خلال هذه الزيارة التكفل بمايلي:
-تسديد مؤخرات الإيجار والمقدرة بـ 8 أشهر كون الوالد مستأجر سكن إجتماعي.
-توظيف شقيق المرحوم التوأم في الديوان.
-توفير أدوات التعقيم لعائلة الفقيد خوفا من جائحة كورونا.
-وضع فرقة للتعقيم في العمارة المقام بها العزاء لتفادي إنتشار فيروس كورونا.
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