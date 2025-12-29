توظيف ضباط شرطة رئيسيين ذكور وإناث.. التفاصيل

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن فتح مسابقة لتوظيف وتكوين ضباط شرطة رئيسيين ذكور وإناث، على أساس الشهادة، بعنوان سنة 2025.

وحسب بيان للمديرية المسابقة تخص المتحصلين على شهادة ماستر التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. في مجالات الرياضيات، الإعلام الآلي، الذكاء الاصطناعي.

ويمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية.

كما أعلمت المديرية العامة للأمن الوطني، الراغبين في المشاركة في المسابقة، أن إيداع ملفات الترشح، تتم على مستوى مقرات أمن الدوائر أو أمن الولايات.

الإطلاع على شروط المسابقة وتحميل الاستمارة عبر قناة الشرطة الجزائرية على الواتساب (WhatsApp) : https://whatsapp.com/channel/0029VadwkWX6RGJHgTTl3E3A

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور