توظيف مباشر لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي  

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الخميس، عن التوظيف المباشر لخريجي الدفعة الثالثة من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

وذلك على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على مراسم حفل تخرج هذه الدفعة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار و وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي.

أن الطلبة المتخرجين متحصلين على شهادة ماستر2 مهني في تخصصات تتعلق بقانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي لهيئات الضمان الاجتماعي.

وأنظمة الاعلام الآلي للحماية الاجتماعية, وسيتم توظيفهم مباشرة على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع.