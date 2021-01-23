توظيف 11 ألف عون تمريض في قطاع الصحة.. قريبا

منها 8 آلاف منصب خاص بمساعدي التمريض

أكدت مصادر مطلعة، بأن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعتزم الإفراج عن قرار فتح مسابقة لتوظيف قرابة 11 ألف عون شبه طبي عبر كامل ولايات الوطن.

وتهدف عملية التوظيف بهذا الرقم الضخم من المستخدمين، إلى سدّ العجز الذي يعاني منه القطاع من هذا السلك.

وأوضحت مصادر “النهار”، بأن 8 آلاف من 11 ألف منصب جديد الذي تعتزم وزارة الصحة فتحه، سيكونون من سلك مساعدي التمريض في الصحة العمومية، على أن يتم تخصيص 2000 منصب لمساعدي طبيب جراحة الأسنان و900 من مساعدين في رعاية الأطفال.

وسيتم تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التمريض لحاملي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل في شعبة “علوم تجريبية” للسنتين الدراسيتين الأخيرتين 2019 و 2020، وسيتم الإفراج عن القرار المتعلق بتاريخها وشروطها وآجال التسجيلات والمواد المعنية بالاختبار وكيفية تصحيح أوراق الامتحان ومعايير تحديد قائمة الناجحين، وكذا كيفية تقديم الطعون والفصل فيها، ومدة التكوين النظري والتطبيقي قبل نهاية شهر جانفي.

وجاء هذا القرار لسدّ العجز الذي يعاني منه القطاع، خاصة بعد توظيف أكثر من 5000 عون صحة، ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات الصحية تعاني من نقص في هذا السلك الذي يعدّ أكثر من ضروري في القطاع لتقديم الخدمات والإسعافات الأولية للمريض وبعض العلاجات.