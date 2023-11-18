توظيف 15 ألف ممرض وطبيب خلال 2024

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فتح مناصب مالية لأزيد من خمسة عشر ألف منصب أغلبهم يمثلون سلك الشبه الطبي الذين احتل الصدارة من حيث العدد مقارنة بالممارسين الطبيين والأطباء العامين.

وبررت الوزارة، نفقاتها المتوقعة لسنة 2024، بتكاليف الأثر المالي الناتج عن تمديد لسنة مالية كاملة لـ19 ألف منصب مالي لسنة 2023، وكذا فتح 15 ألف و500منصب مالي إضافي خلال السنة القادمة “ممارسين طبيين مختصين 2000 منصب، شبه طبيين 10 ألاف منصب، متصرف رئيسي للصحة العمومية منصب100، طبيب عام منصب1500 وكذا المتعاقدين 1900 منصب”.

كما تشمل مبررات النفقات

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وفي شق التحويلات”، تشمل النفقات، المساهمة لمعهد باستور الجزائر لتسليم اللقاحات والأمصال، الكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة، المساهمة في الصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل اقتناء الأدوية لصالح المؤسسات العمومية للصحة، المساهمة في الصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل التكفل بالشطر الثالث لعملية تطهير الديوان المستحقة على عاتق المؤسسات العمومية للصحة.

إلى ذلك، تشمل مبررات النفقات، عملية فتح 298 منصبا ماليا إضافيا بعنوان 2024 لفائدة أساتذة التعليم شبه الطبي لفائدة معاهد ومدارس التكوين شبه الطبي.