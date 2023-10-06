توظيف 1500 “طالب قاض” خلال فترة 2025/2023

خصصت الحكومة ألف و500 منصبا ماليا لتوظيف طلبة قضاة من أجل تعزيز الموارد البشرية في مجال القضاء.

وبحسب مضمون بيان السياسة العامة للحكومة لسنة 2023 الذي تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه. وفي الشق المتعلق بالعدالة. فقد تحدثت السلطات عن مشروع قانون جديد للإجراءات الجزائية بإدراج أنماط بديلة لتسوية القضايا “الإقرار بالذنب” وتعزيز العقوبة البديلة. بما يسمح بتخفيف النفقات العمومية من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال الإجراءات الجزائية وإصلاح محكمة الجنايات ومحكمة الجنح.

وأشارت إلى أنه ورغبة منها في تعزيز الموارد البشرية. فقد تكفلت بتوظيف 200 قاض في 2022 ومن المرتقب أن يتم توظيف 1.500 طالب قاض على مدار ثلاث سنوات “2023/2025”. ومقابل ذلك فقد تمكن 988 محبوس مفرج عنهم من الاستفادة من منحة البطالة لتحسين وضعهم وإدماجهم اجتماعيا.