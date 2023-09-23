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توظيف 2202 أساتذ جامعي جديد شهر أكتوبر

بقلم أمير عيسوقي
توظيف 2202 أساتذ جامعي جديد شهر أكتوبر
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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن تنظيم عملية توظيف أخرى للأساتذة الجامعيين شهر أكتوبر المقبل.

وكشف الوزير، على هامش إعطاء إشارة انطلاق الدخول الرسمي للسنة الجامعية 2023- 2024، أنه سيتم في أكتوبر تنظيم عملية توظيف أخرى.

وأوضح بداري، أن هذه العملية تشمل 1409 أستاذ مساعد إستشفائي و793 أستاذ بحث في مراكز البحث المختلفة.

هذا وقال الوزير، أنه تم توظيف 8 ألاف أستاذ صنف مساعد “ب” وهو رقم لم تشهده الجزائر منذ 1962.

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