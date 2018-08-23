توظيف 45 ألف طبّاخ في المطاعم المدرسية

وزارة الداخلية قالت إنها ستكون في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني

فتح 1266 منصب في العاصمة..1211 في تلمسان و1248 في شلف

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتح 45 ألف منصب خاص بمهنة الطباخين، وهذا تنفيذا لتعليمة الوزير الأول الخاصة بجهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP من فئة عقود الإدماج، وكذا التحضير الجيد للدخول المدرسي.

رخصت وزارة الداخلية بتوظيف 45 ألف طباخ في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لتسيير المطاعم المدرسية، حيث أمرت البلديات الموزعة عبر التراب الوطني بفتح هذه المناصب، وهذا قصد سد حاجيات قطاع التربية في هذا المجال، وكذا توظيف أصحاب عقود الإدماج.

وحسب الجدول الخاص بمنصب طباخ، فإن عدد المناصب المفتوحة في الجزائر العاصمة وصل إلى 1266 وتلمسان 1211 والشلف 1248، وعموما فإن عدد المناصب لا يقل عن 900 منصب في كل ولايات الوطن.

ويأتي هذا، في الوقت الذي تم تحديد شروط جديدة خاصة بالمطاعم من خلال الامتثال للإجراءات القائمة والتي يتطلبها تقديم الصفقات العمومية.

بالإضافة إلى إعداد دفتر شروط نموذجي لتحديد احتياجات المطعم المدرسي من المواد الغذائية العامة واللحوم بأنواعها ومشتقات الحليب والخضر والفواكه، بالتنسيق مع مصالح التربية والصحة، لضمان تغذية سليمة ومتوازنة لفائدة التلاميذ تكفل لهم توازنا في نموهم الجسمي والعقلي والنفسي.

وحسب وزارة الداخلية، يمكن للبلديات المساهمة في تحسين الوجبات الغذائية من ميزانيتها الخاصة، حسب قدراتها المالية، وكذا توفير التغذية المدرسية للتلاميذ المستفيدين، وتفعيل دور لجنة الصحة والنظافة والبيئة وكذا مكتب حفظ الصحة البلدي.

ومن الشروط التي وضعتها الداخلية، التقيد الكامل بالقواعد المقننة في مجال النظافة والسلامة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

والتي من شأنها منع التسممات الغذائية في وسط التلاميذ المستفيدين من التغذية المدرسية، ويتحقق ذلك بالرقابة الصارمة على مستوى المطاعم المدرسية ومدى احترامها لشروط الصحة والنظافة للعاملين والمستفيدين، وفي مختلف الهياكل، لاسيما قاعات الإطعام ومعدات الطبخ والأرضيات وخزانات المياه المدرسية.

ويتحقق ذلك بالرقابة الصارمة على مستوى المطاعم المدرسية ومدى احترامها لشروط الصحة والنظافة للعاملين والمستفيدين وفي مختلف الهياكل، لاسيما قاعات الإطعام ومعدات الطبخ والأرضيات وخزانات المياه ومخازن المواد الغذائية وغرف التبريد.

ومن الشروط التي وضعتها الوزارة مراقبة نظافة عمال المطعم المكلفين بإعداد وتقديم الوجبات وإخضاعهم لتحاليل طبية دورية تظهر سلامتهم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى منع تواجد الحيوانات بالمطعم المدرسي،والعمل على تحسين ظروف تخزين المواد الغذائية وحفظها في مخازن تتوفر على شروط السلامة.

فضلا عن وضع تقديرات موضوعية للحاجيات تتناسب أعداد التلاميذ المستفيدين لتفادي تخزين المواد الغذائية الفائضة عن الاحتياجات المتوقعة وعدم اللجوء إلى الاحتفاظ بها لفترة طويلة حتى لا تكون عرضة للتلف والضياع.