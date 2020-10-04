توظيف 5 آلاف جامعي للتحقيق حول وفرة المياه في البلديات

قام وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، بتوظيف فريق توجيه مكلف بإطلاق وتأطير عملية تحقيق اجتماعي على المستوى الوطني.

ويهدف تقييم وضع الخدمة العمومية للمياه في كل البلديات والأحياء.

وستقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، بتكليف الفريق المنصّب، الخميس الماضي، من طرف المسؤول الأول على القطاع.

ومتكون من أكثر من خمسة آلاف شاب جامعي عن طريق التوظيف المؤقت، باستقاء المعلومات في بلدياتهم ومناطق سكناهم، بعد استفادتهم من تكوين عن بعد.

وسيتيح هذا التحقيق – حسب ما أفاد به بيان للوزارة -، رسم خارطة لما يعيشه المواطنون في الواقع وعن كثب.

كما سيسمح بـتقييم آثار المجهودات المبذولة في القطاع فيما يخصّ الخدمة العمومية للمياه وضبط البرامج التنموية.

وتأتي هذه العملية لدعم تلك المتعلقة بجرد منشآت الري في كل البلديات، والتي هي في طور الإنجاز منذ عدة أسابيع.

لذا ينتظر من هذا التحقيق أن يمنح للوزارة رؤية دقيقة حول أداء الخدمة العمومية بـصوت ورأي المستهلك.