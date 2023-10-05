توظيف 8 آلاف أستاذ جامعي.. صب المنحة الجامعية بالزيادة في يوم واحد وموحّد

قال عبد الجبار داودي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم توظيف 8 آلاف أستاذ مساعد قسم “ب”. من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات بمختلف المؤسسات الجامعية على أهبة الموسم الجديد 2023 – 2024. في أكبر عملية توظيف من نوعها منذ تأسيس الجامعة الجزائرية.

وأشار داودي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنّ نطاق التوظيف في الجامعات سيتدعم في أكتوبر الجاري بتوظيف 1409 من الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين. و693 أستاذ بحث قسم ب على مستوى مراكز البحث. ما يرفع عدد التوظيفات إلى العشرة آلاف منصب مالي وهي سابقة تاريخية من شأنها دعم هيئات التدريس على مستوى المؤسسات الجامعية.

كما أكّد داودي أنّ صبّ المنحة (6 آلاف دينار للثلاثي) سيتم في يوم واحد موحدّ في جمع ولايات الوطن، كما سيتم الإعلان في الخامس عشر أكتوبر الجاري عن المنصتين الإلكترونيتين “منحتي” و”حافلتي”. ويمكن للمعنيين تحميل التطبيقيين عادياً.

وقال داودي، إنّ الموسم الجامعي 2023 / 2024 يرفع شعارا كبيرا هو تجويد التعليم العالي والبحث العلمي. مضيفا أنّ توظيف الآلاف من الأساتذة الجدد سيسمح بالوفاء بمتطلبات المؤشر العالمي. مضيفا أن مستوى التأطير في الجامعات الجزائرية صار يضاهي مستوى نظيراتها عالميا. ولعل هذا ما يفسّر تواجد 23 جامعة جزائرية في تصنيف “التايمز”.

كما أشار داودي إلى أنّه على منوال ما يحدث في مختلف الجامعات العالمية. لا يزال الطلب متزايد في الجزائر عبر كل ميادين العلوم والتكنولوجيا. مضيفا أن الأساتذة الجزائريين يتصدرون قائمة التصنيفات البحثية عالميا. بدليل تصدّر الجزائر مسابقة التكنولوجيات الحديثة في الصين، بفضل ريادة 12 طالبا جزائريا، وما شهدته مسابقة الرياضيات في بلغاريا، بحصول طالبة جزائرية على الميدالية البرونزية. والمشاركة اللافتة لطلبة المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بوهران في أمريكا.

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