توغاي:”علبالي كي نكون واجد بلماضي مايحقرنيش”

أكد المُدافع الدولي الجزائري “محمد أمين توغاي” أنه سيواصل العمل من أجل خطف مكانة في المنتخب الأول.

المُدافع المحوري لفريق الترجي الرياضي التونسي قال اليوم لتلفزيون النهار بفندق الأوراسي.

“الحمد الله لعبنا منافسة كأس العرب وتوجنا بها من أجل الشعب وليس من أجلنا نحن”.

وأضاف:”بخصوص مردودي الشخصي مزالت شابا وسأواصل العمل بكل قوة من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني الأول”.

كما ختم:”الشيئ المؤكد أن الناخب الوطني جمال بلماضي عندما يرى بأنني قادر على التواجد في المنتخب الأول مايحقرنيش”.