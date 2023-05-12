توغاي أساسيا في مباراة الترجي التونسي أمام الأهلي المصري

يتواجد الدولي الجزائري محمد أمين توغاي في التشكيلة الأساسية رفقة ناديه فريقه الترجي التونسي أمام الأهلي المصري.

وستكون الفرصة مواتية لمحمد أمين توغاي للتأكيد على إمكانياته مجدّدا بعدما أصبح ركيزة أساسية في دفاع نادي “المكشخة”.

وكان ابن القبة قد ساهم بنسبة كبيرة في وصول الفريق التونسي إلى نصف نهائي رابطة الأبطال.

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