توغاي :”المباراة كانت حماسية و مصر غلقت علينا كل المنافذ”
اعترف مدافع الخضر محمد أمين توغاي بالصعوبة الكبيرة التي واجهت رفقائه في مباراة اليوم التي جرت أمام منتخب مصر الاستعدادية لكأس افريقيا و تصفيات المونديال التي انتهت بالتعادل.
وقال أمين توغاي في تصريح لقناة “أبو ظبي الرياضية” عقب المباراة “المواجهة أمام منتخب مصر وكانت حماسية وأوفت بكل الوعود، بصراحة كنا نريد نتيجة أكثر و فوز”.
كما أضاف توغاي “كانت مباراة صعبة بين منتخبين شقيقين، المقابلات دائما تكون حماسية في إطار رياضي”.
واردف مدافع الترجي التونسي ” المنتخب المصري غلق كل المنافذ، كانت لدينا رد فعل لكن كانت بشكل متأخر”.
الموسم الماضي كان صعبا على الترجي لأننا فريق ألقاب..
“المباراة أمام منتخب مصر كانت حماسية وأوفت بكل الوعود، ولم نخرج بالنتيجة التي كنا نرغب بها”
لقاء مع اللاعب محمد أمين لاعب منتخب الجزائر#الرياضة_اليوم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/LgfUPmiuuX
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023
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