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الرياضة

توغاي :”المباراة كانت حماسية و مصر غلقت علينا كل المنافذ”

بقلم عزيز طالبي
توغاي :”المباراة كانت حماسية و مصر غلقت علينا كل المنافذ”
توغاي
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اعترف مدافع الخضر محمد أمين توغاي بالصعوبة الكبيرة التي واجهت رفقائه في مباراة اليوم التي جرت أمام منتخب مصر الاستعدادية لكأس افريقيا و تصفيات المونديال التي انتهت بالتعادل.

وقال أمين توغاي في تصريح لقناة “أبو ظبي الرياضية” عقب المباراة “المواجهة أمام منتخب مصر وكانت حماسية وأوفت بكل الوعود، بصراحة كنا نريد نتيجة أكثر و فوز”.

كما أضاف توغاي “كانت مباراة صعبة بين منتخبين شقيقين، المقابلات دائما تكون حماسية في إطار رياضي”.

واردف مدافع الترجي التونسي ” المنتخب المصري غلق كل المنافذ، كانت لدينا رد فعل لكن كانت بشكل متأخر”.

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