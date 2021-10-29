توغاي: “النجاح مع الترجي سيقودني للمنتخب الوطني”

عبّر الجزائري محمد أمين توغاي، لاعب الترجي التونسي، عن طموحه في تقمص ألوان المنتخب الوطني، مؤكدا أن الطريق إلى ذلك سيكون من خلال التتويج بلقب رفقة الترجي.

وصرح توغاي، في حوار لموقع “كووورة”: “أطمح لتقديم موسم مثالي مع الترجي الرياضي، وأتوج رفقته بلقب محلي وقاري”.

وأضاف: “أطمح للالتحاق بمنتخب الجزائر، فأي لاعب يتمنى ارتداء قميص بلاده للدفاع عنه”.

وتابع توغاي: “سأواصل التركيز مع فريقي وإذا جاءت دعوتي للمنتخب مرحبا بها، وستكون فرحتي كبيرة، وأنا واثق من أن النجاح مع الترجي سيقودني للمنتخب الوطني”.