توغاي جاهز لذهاب نهائي رابطة الأبطال أمام الأهلي

كشفت تقارير إعلامية تونسية، أمس الإثنين، مستجدات جديدة بشأن الوضع الصحي للمدافع الدولي الجزائري الناشط بنادي الترجي، محمد توغاي.

بعد معاناة مدافع الخضر توغاي، من إصابة عضلية خفيفة، حرمته من المواجهة الأخيرة، في البطولة التونسية، أمام النجم الساحلي، يوم الأحد المنصرم.

وحسب إذاعة راديو “موزاييك أف أم”، فإن اللاعب توغاي سيكون جاهز لخوض ذهاب نهائي رابطة الأبطال أمام الأهلي، المرتقب يوم السبت 18 ماي، بملعب رادس.