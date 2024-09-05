توغاي: “حققنا فوزا صعبا أمام غينيا الاستوائية”

أبدى المدافع محمد أمين توغاي سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز رفقة زملائه في المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية في تصفيات “كان 2025”.

وقال، توغاي، في تصريح للتلفزيون العمومي عقب اللقاء: “المباراة كانت صعبة أمام خصم يلعب كرة قدم جيدة. غلق علينا المنافذ، بعدها تكلم معنا المدرب و قمنا برد الفعل من جانبنا”.

وأضاف مدافع الترجي التونسي: “حققنا بداية مثالية في التصفيات، وهو أمر جيد بالنسبة لنا”.

وانتهت المباراة الصعبة بفوز كتيبة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بثنائية من إمضاء عوار و غويري. أمام منتخب غينيا الاستوائية قبل المواجهة الثانية أمام ليبيريا.

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