توغاي: “كسرنا عقدة الأهلي بعد 7 سنوات وأهدي أهدافي لجماهير الترجي”

أبدى الدولي الجزائري محمد أمين توغاي سعادته لقيادته الترجي التونسي للفوز أمام الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، بتسجيله هدف في مباراة الذهاب و هدف تاريخي اخر في لقاء الإياب بمصر.

وأكد توغاي في تصريح له الذي نقله الإعلام التونسي، اليوم ، على أهمية هذا الانتصار قائلاً: “الحمد لله على الفوز اليوم، قبل كل شيء، الفوز ذهاباً وإياباً ضد الأهلي ليس بالأمر السهل. لدينا سبع سنوات لم نحقق الفوز عليهم، وكان ذلك بالنسبة لي تحدياً شخصياً. كان يجب أن نفوز كرد اعتبار، خاصة وأنهم فازوا علينا هنا من قبل مرتين، ونهدي هذا الفوز لأنصارنا الذين لم يكونوا معنا”.

وواصل توغاي تأكيده على قيمته داخل تشكيلة “المكشخة”، بعدما بصم على أداء مميز في المواجهتين، حيث نجح في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء ذهاباً وإياباً، ليساهم بشكل مباشر في تفوق فريقه على أحد أقوى الأندية في القارة.

عودة توغاي من الإصابة شكلت مكسباً كبيراً للترجي، خاصة في ظل استعادته لصلابته الدفاعية وثقته فوق أرضية الميدان، وهو ما جعله محل إشادة واسعة من جماهير الفريق والجهاز الفني، بالنظر لدوره القيادي وحضوره البدني والفني.