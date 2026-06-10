توغاي مُهدد بالإيقاف لمدة سنة !

كشفت مصادر إعلامية تونسية أن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اتخذ قرارات تأديبية على خلفية الأحداث التي أعقبت “داربي العاصمة” بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة.

وحسب ما أوردته إذاعة “ديوان أف أم”، فقد تقرر معاقبة مدافع الترجي الرياضي التونسي والدولي الجزائري محمد أمين توغاي بالإيقاف لمدة 12 شهرًا، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.

وأضاف المصدر ذاته أن مهاجم النادي الإفريقي فراس شواط، عوقب بالإيقاف ثلاث مباريات. على خلفية الوقائع نفسها التي تلت نهاية اللقاء.

وكان داربي العاصمة قد انتهى بفوز النادي الإفريقي بهدف دون مقابل. وهي النتيجة التي مكنته من التتويج بلقب البطولة التونسية للموسم المنقضي.

ويبقى انتظار الإعلان الرسمي عن هذه العقوبات من قبل الجهات المختصة. بعد الجدل الذي أثارته أحداث المباراة في الأوساط الرياضية التونسية.