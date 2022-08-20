توغاي :” هذه هي قصتي مع شبيبة الساورة”

أكد مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي علاقته الجيّدة مع المسؤولين عن فريق شبيبة الساورة الذي كان قريبا جدا من حمل قميصه.

وقال توغاي في تصريحه للموقع الرسمي لشبيبة الساورة اليوم السبت، :”لدي قصة مع شبيبة الساورة. الفريق أحترمه كثيرا كنت قريبا جدا من حمل قميصه في 2018، و لدي علاقة جيدة مع المسؤولين”.

كما أضاف “الأمور لم تكتب لي لحمل قميص الفريق القوي”.

و ختم “شبيبة الساورة فريق كبير و يؤكد ذلك بلعبه على البويوم و المنافسة الافريقية، اتمنى أن تجلب لنا لقب قاري الموسم المقبل للجزائر”.

يذكر. ان توغاي شارك في المباراة الودية اليوم التي فاز بها رفقة زملائه في الترجي أمام نسور الجنوب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]