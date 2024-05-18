توغاي وغشة يتعادلان رفقة الترجي أمام الأهلي في ذهاب نهائي رابطة الأبطال

تعادل الثنائي الجزائري محمد أمين توغاي وحسام الدين غشة رفقة ناديهم الترجي التونسي أمام الضيف والأهلي المصري.

و اندرجت المباراة، اليوم السبت، ضمن ذهاب نهائي دوري رابطة أبطال أوروبا، التي جرت بملعب رادس، التي عرفت مشاركة الثنائي الجزائري أساسيا.

ويسعى الفريق التونسي، للفوز بمباراة الإياب، لحسم التتويج بنهائي رابطة الأبطال. رغم صعوبة المأمورية بالنظر إلى فرصة الغريم المصري التعادل داخل معاقل “المكشخة”.

وأدار المباراة المثيرة بإحكام الحكم الجزائري مصطفى غربال، وسط إشادة كبيرة جدا من قبل المتتبعين.