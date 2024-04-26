توغاي وغشة يقودان الترجي لنهائي الأبطال ويضربان موعدا ناريا أمام الأهلي

تأهل الثنائي الجزائري محمد أمين توغاي و حسام الدين غشة إلى نهائي رابطة الأبطال رفقة ناديهما الترجي بعد الفوز ذهابا وإيابا أمام صان داونز الجنوب الإفريقي.

ويضرب الثنائي الجزائري رفقة المكشجة موعدا ناريا أمام الأهلي المصري الذي يعتبر عميد الأندية الإفريقية و الأكثر مشاركة في البطولة الإفريقية.

وسينشط توغاي و زميله غشة لقاء الذهاب بتونس يوم الأحد 19 ماي القادم، في حين تلعب مباراة الإياب بمصر يوم 26 من نفس الشهر.

للإشارة الثنائي الجزائري شارك في المباراة بصفة اساسية، وكان أحد اللاعبين الذين لهم فضل كبير في الفوز بهدف مقابل صفر بجنوب إفريقيا.